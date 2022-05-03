شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، الإثنين، أول أيام عيد الفطر على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادًا لمباراة وفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا، وتقرر دخول الفريق معسكر مغلق ابتداءً من غدٍ، الثلاثاء، حتى يستعد الفريق بشكل جيد لمباراة وفاق سطيف.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري

يستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، فى التاسعة مساء السبت المقبل، فى ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا أمام مباراة الإياب فتقام فى الجزائر يوم 14 مايو.

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

بيراميدز - 32 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

سموحة - 27 نقطة

كاف يختار باملاك تيسيما حكمًا للأهلى ووفاق سطيف

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباراة النادي الأهلى ووفاق سطيف الجزائري، فى مباراة الذهاب التي تقام يوم 7 مايو بمصر، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء طاقم الحكام كالتالي: الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكمًا رئيسيًا، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وأحمد امتياز هيرال من موريشيوس كمساعد ثاني لتقنية الفيديو.

مواجهات الأهلى والأندية الجزائرية

16 مباراة جمعت الأهلى والأندية الجزائرية في دوري الأبطال، ومباراتان فى بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، ومباراة واحدة فى كأس السوبر الأفريقي، لعب فيها مع خمسة أندية جزائرية هى مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، وفاق سطيف، شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة.

وكانت محصلة مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية، فوز الأهلي في 9 مباريات منها مباراتين بالجزائر، وتعادل في 5 مباريات وخسر 5، أحرز لاعبوه 23 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفا، ويعد عماد متعب هداف الأهلي في مرمى الأندية الجزائرية برصيد أربعة أهداف.