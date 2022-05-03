رونالدو يلاحق صلاح وسون.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 35

الشارقة - اميمة ياسر - اشتعل السباق على لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعدما رفع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد أهدافه في المسابقة إلى 18 هدفا، ليقلص الفارق بيه وبين النجم المصري محمد صلاح لـ4 أهداف فقط.

ونجح رونالدو، في تسجيل هدف مساء الإثنين، وقاد فريقه مانشستر يونايتد، لتحقيق فوز مهم على ضيفه فريق برينتفورد، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت، على ملعب أولد ترافورد، في ختام مباريات الجولة الـ35 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما شهدت هذه الجولة تألق الكوري الجنوبي، هيونج مين سون، الذي سجل ثنائية في شباك ليستر سيتي، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف رقم 19.

ويتصدر صلاح قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفاً متفوقاً على سون بفارق 3 أهداف، قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

وفيما يلي ترتيب الهدافين حتى الآن:

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 19 هدفًا.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 13 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 12 هدفًا.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

رياض محرز، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

بوكايو ساكا، آرسنال، 11 هدفًا.

ماسون مونت، تشيلسي، 10 أهداف.