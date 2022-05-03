شكرا لقرائتكم خبر عن فى العيد.. فريال أشرف وكيشو وعيسى وجيانا والشربينى نجوم بقفص الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى عيد الفطر هذا العام بطعم مختلف بالنسبة لعدد كبير من نجوم الألعاب الأخرى، فى ظل الاحتفال بالعيد بعد ارتباطهم واختيار شريك الحياة.

ونرصد فى هذه السطور أبرز النجوم ممن ارتبطن سواء بالخطوبة أو عقد القرآن أو الزفاف.

واحتفل محمد إبرهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة وبطل الأولمبياد بخطوبته على اللاعبة التونسية فاطمة الاينوبلى، وأقيم الحفل فى تونس حيث مقر إقامة اللاعبة فى تونس، بحضور عدد قليل من أسرة العروسين.

تمت خطبة فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه والبطلة الأولمبية صاحبة أول ميدالية ذهبية فى تاريخ الكاراتيه الأولمبى، خلال الأشهر الماضية.

احتفلت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الإسكواش وبطلة العالم، بخطبتها فى حفل عائلي بسيط جمع العائلتين بمنزل البطلة المصرية.

بعد عودتها من طوكيو بـ 48 ساعة متوجة بالميدالية الأولمبية البرونزية، احتفلت جيانا فاروق بطلة الكاراتيه بعقد قرانها فى حفل عائلى اقتصر على أسرة العروسين

دخلت النائبة هادية حسنى لاعبة الريشة الطائرة القفص الذهبي حيث فى حفل أقيم وسط حضور الأهل والأصدقاء، والمقربين فى الوسط الرياضى.

سيف عيسي لاعب التايكوندو والبطل الأولمبي بعقد قرآنه على حبيبة عصام لاعبة التايكوندو، وسط حضور الأهل والأصدقاء في أحد الفنادق .