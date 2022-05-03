شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه يعود لقلعة الدراويش بعد غياب 1199 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تولى حسني عبد ربه، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي سابقا، منصب مدير الكرة للدراويش فى الجهاز الفني الجديد، تحت قيادة حمزة الجمل، خلفًا لحمد إبراهيم، الذى رحل بسبب سوء نتائج الفريق ضمن منافسات الدوري العام.

ويبدأ الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي، مهمته اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الرابعة عصرا على ملعب الإسماعيلية الرئيسي، فى إطار استعدادات الفريق لملاقاة المصري البورسعيدي.

ويعود ”قيصر الدراويش” إلى بيته مجددًا بعد غياب دام 1199 يومًا، عقب ”تعليق حذائه” يوم 16 يناير 2019 بعد مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعد المباراة القادمة للإسماعيلي ضد المصري والمقرر إقامتها يوم ”6 مايو” الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الأسبوع الـ 14 بالدوري، هى الأولى لـ حسني عبد ربه بعد توليه منصب مدير الكرة.

جدير بالذكر أن آخر أهداف ”عبد ربه” بقميص الإسماعيلي كانت أيضًا فى شباك المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم ”11 مايو” 2018، فى ختام جولات المسابقة المحلية موسم 2017 / 2018.