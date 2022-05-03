شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسافر للجزائر 10 مايو لمواجهة وفاق سطيف بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد النادي الأهلي يوم 10 مايو الجاري موعدًا للسفر إلى الجزائر على متن طائرة خاصة لخوض مباراة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 14 مايو الجاري.

ويلعب الأهلي مع بطل الجزائر باستاد الأهلي والسلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال يوم السبت المقبل بحضور 20 ألف مُشجع.

ويحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، الإثنين، أول أيام عيد الفطر على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادًا لمباراة وفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا، وتقرر دخول الفريق معسكر مغلق ابتداءً من غدٍ حتى يستعد الفريق بشكل جيد لمباراة وفاق سطيف .

وبدأ الأهلي عصر أمس، الأحد، الاستعداد لمباراة وفاق سطيف، حيث تدرب الفريق باستاد التتش دون الحصول على راحة عقب مباراة سيراميكا أمس الأول، السبت، في الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز التى انتهت بالتعال بهدف لمثله.

ويأتي دخول المعسكر مُبكرًا بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي بعد الجلسة التى عقدها مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق قبل مران أمس، الأحد، من أجل تصحيح الأخطاء التى أرتكبها الفريق الفترة الماضية.