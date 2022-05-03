شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 2 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 2 / 5 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها لجوء اتحاد الكرة للمحكمة الرياضية بعد إعلان عقوبات مباراة مصر والسنغال وغياب إمام عاشور مدافع وسط الزمالك عن مواجهة فريقه المقبلة بالدورى أمام إنبى.

تحديد موعد مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباراتى منتخب مصر في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في كوت ديفوار 2023.

اتحاد الكرة يدرس الاستعانة بمحامٍ أجنبى فى شكواه للمحكمة الرياضية ضد السنغال

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، التعاقد مع محامٍ أجنبى لمتابعة شكوى مصر ضد الاتحاد السنغالى لكرة القدم والتى سيتم تقديمها خلال الساعات المقبلة إلى المحكمة الرياضية الدولية على خلفية أحداث مباراة المنتخبين فى تصفيات كأس العالم 2022.

اتحاد الكرة يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية بعد إعلان عقوبات مباراة مصر والسنغال

كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه سيتم تصعيد ملف مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم، إلى المحكمة الرياضية الدولية.

إمام عاشور يغيب عن الزمالك فى مباراة إنبى بسبب الإيقاف

يفقد الزمالك جهود لاعبه إمام عاشور فى مباراة إنبى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء 10 مايو على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف حيث حصل اللاعب على الإنذار الثالث فى مواجهة إيسترن كومبانى.

الزمالك يستعيد جهود يوسف أوباما أمام إنبى

يستعيد فريق الزمالك جهود يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق خلال مباراته المقبلة أمام إنبى في الجولة الثامنة عشر للدورى بعد انتهاء إيقافه عقب خوض الفريق لمباراة إيسترن كومبانى في الجولة السابعة عشر للمسابقة.

عبد الحميد بسيونى مديرًا فنيًا لسموحة خلفًا لأحمد سامى.. رسميًا

أنهى وليد عرفات رئيس مجلس إدارة سموحة فى الجلسة التى انتهت منذ قليل تعاقده مع عبد الحميد بسيونى لتولى القيادة الفنية للفريق السكندرى خلفًا لأحمد سامى الذى تقدم باستقالته أمس عقب التدريب.

منتخب الطائرة يخوض وديتين مع السعودية والبحرين 8 و9 مايو باستاد القاهرة

يخوض منتخب الكرة الطائرة، مباراتين وديتين يومى 8، 9 مايو الجارى أمام السعودية والبحرين على التوالى باستاد القاهرة فى إطار المعسكر المغلق الذى يدخله اللاعبون الجمعة بالتجمع الخامس ويستمر لمدة 10 أيام بدون أساسيين الأهلى والزمالك، استعدادًا لدورة البحر المتوسط المحدد لها شهر يونيو المقبل بالجزائر.