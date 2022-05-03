شكرا لقرائتكم خبر عن بالجلباب المغربي.. بدر بانون يحتفل بعيد الفطر المبارك مع زوجته وابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي المصري، متابعيه وجمهوره بصور من احتفاله بعيد الفطر المبارك مع ابنه وزوجته في بلاده، حيث ظهرا وهما يرتديان الجلباب المغربي الأحمر، وكتب "عيد مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية".

وناقشت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، خلال اجتماعها الذي عُقد أمس، الإثنين، بمقر النادي في الجزيرة عدة أمور خاصة بفريق الكرة، يأتي في مقدمتها ملف الصفقات المُرشحة للقلعة الحمراء في ميركاتو الصيف المقبل.

وعقدت لجنة التخطيط للكرة اجتماعا مهما أمس لمناقشة عدة ملفات خاصة بفريق الكرة وحضر الاجتماع، وناقشت اللجنة مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، اللاعبين المُرشحين للنادي والمراكز التي تحتاج للدعم الفترة المقبلة.



احتفال بدر بانون بعيد الفطر مع عائلته



بدر بانون مع زوجته



بدر بانون مع زوجته وابنه

وعقد محمود الخطيب، اجتماعًا ظهر أمس مع لجنة التخطيط، التي تضم محسن صالح وزكريا ناصف، وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بشكل مفاجئ، على الرغم من توفير كافة احتياجات الفريق على كل المستويات، فضلًا عن القدرات الفنية المتميزة للاعبين وجهازهم الفني، والذين حققوا العديد من البطولات على المستويين المحلي والإفريقي.