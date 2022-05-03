شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط في الأهلي تفتح ملف صفقات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، خلال اجتماعها الذي عُقد أمس، الإثنين، بمقر النادي في الجزيرة عدة أمور خاصة بفريق الكرة، يأتي في مقدمتها ملف الصفقات المُرشحة للقلعة الحمراء في ميركاتو الصيف المقبل.

وعقدت لحنة التخطيط للكرة اجتماعا مهما أمس لمناقشة عدة ملفات خاصة بفريق الكرة وحضر الاجتماع، وناقشت اللجنة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي اللاعبين المُرشحين للنادي والمراكز التي تحتاج للدعم الفترة المقبلة.

وعقد محمود الخطيب، اجتماعًا ظهر أمس مع لجنة التخطيط، التي تضم محسن صالح وزكريا ناصف، وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بشكل مفاجئ، على الرغم من توفير كافة احتياجات الفريق على كل المستويات، فضلًا عن القدرات الفنية المتميزة للاعبين وجهازهم الفني، والذين حققوا العديد من البطولات على المستويين المحلي والإفريقي.

شهد الاجتماع التطرق إلى كافة التفاصيل بمنتهى الوضوح لوضع النقاط فوق الحروف وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، حرصًا على مسيرة الفريق في المرحلة المقبلة.

وعقب الاجتماع توجه محمود الخطيب وبصحبته حسام غالي ولجنة التخطيط لمران الفريق، وعقد اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني، وواجه الجميع بالقصور الذي شهدته المباريات الأخيرة، وقبلها غياب الروح والعزيمة والإصرار.

وشدد رئيس الأهلي على أن الفترة القادمة لا تحتمل تكرار مثل هذا القصور أيا كانت المبررات، ولا بد أن يضطلع كل فرد في منظومة الفريق بمسئولياته، وأن يتحلى الجميع بشخصية الأهلي في كل شيء، وغير مسموح لأي فرد أن يعيش على ذكريات البطولات الماضية، وأن الفوز ببطولة قارية لا يعني التفريط في البطولة المحلية، والأهلي يلعب للفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، وكل مسئول في النادي أيًّا كان دوره، سواء كان لاعبًا أو مدربًا أو إداريًّا أو عضو مجلس إدارة لا بد أن يعلم ذلك، ويعمل على تحقيقه.

وختامًا أشار محمود الخطيب إلى أنه لم ولن يفقد ثقته الكبيرة في اللاعبين وجهازهم الفني، وأن الأمر لا يزال بأيديهم، وهم قادرون على تصحيح الأوضاع.