شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 2/5/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 2/5/2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها لجوء اتحاد الكرة للمحكمة الرياضية، بعد الإعلان عن عقوبات مباراة مصر والسنغال، بالإضافة إلى غياب إمام عاشور، مدافع وسط الزمالك، عن لقاء فريقه المقبل أمام إنبى، واقترب عودة عمرو السلوية مدافع وسط الأهلى لمباراة فريقه أمام وفاق سطيف الجزائرى.

تحديد موعد مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباراتى منتخب مصر في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في كوت ديفوار 2023.

اتحاد الكرة يدرس الاستعانة بمحامٍ أجنبى فى شكواه للمحكمة الرياضية ضد السنغال

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، التعاقد مع محامٍ أجنبى لمتابعة شكوى مصر ضد الاتحاد السنغالى لكرة القدم والتى سيتم تقديمها خلال الساعات المقبلة إلى المحكمة الرياضية الدولية على خلفية أحداث مباراة المنتخبين فى تصفيات كأس العالم 2022.

اتحاد الكرة يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية بعد إعلان عقوبات مباراة مصر والسنغال

كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه سيتم تصعيد ملف مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم، إلى المحكمة الرياضية الدولية.

إمام عاشور يغيب عن الزمالك فى مباراة إنبى بسبب الإيقاف

يفقد الزمالك جهود لاعبه إمام عاشور فى مباراة إنبى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء 10 مايو على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف حيث حصل اللاعب على الإنذار الثالث فى مواجهة إيسترن كومبانى.

الأهلى يقترب من استعادة عمرو السولية أمام وفاق سطيف بدوري الأبطال

تزايدت فرص عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي في المشاركة أمام وفاق سطيف السبت المقبل ببطولة أفريقيا.. وبدأ عمرو السولية تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر أمس على ملعب التتش بالجزيرة، ويبدو أن السولية سيكون جاهزًا للمشاركة في لقاء بطل الذهاب أمام الجزائر.

الزمالك يستعيد جهود يوسف أوباما أمام إنبى

يستعيد فريق الزمالك جهود يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق خلال مباراته المقبلة أمام إنبى في الجولة الثامنة عشر للدورى بعد انتهاء إيقافه عقب خوض الفريق لمباراة إيسترن كومبانى في الجولة السابعة عشر للمسابقة.

الوداد المغربى يرحب بعودة محمد أوناجم "مجانًا"

رحب نادي الوداد المغربي، بعودة محمد أوناجم صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك عقب انتهاء تعاقده مع الفارس الأبيض ليصبح من حقه الانتقال لأى فريق "مجانًا".

محمد عبد المنعم يُجرى أشعة على العضلة الضامة والأهلى يُحدد موقفه

يُحدد الجهاز الطبي للأهلي مصير محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال الساعات المقبلة بعدما أجرى أشعة عقب مباراة سيراميكا أول أمس، السبت، والتي تعرض خلالها لإصابة في العضلة الضامة، ويطّلع الجهاز الطبي للأهلي على الأشعة ويُحدد بعدها برنامج تأهيل اللاعب وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

عبد الحميد بسيونى مديرًا فنيًا لسموحة خلفًا لأحمد سامى.. رسميًا

أنهى وليد عرفات رئيس مجلس إدارة سموحة فى الجلسة التى انتهت منذ قليل تعاقده مع عبد الحميد بسيونى لتولى القيادة الفنية للفريق السكندرى خلفًا لأحمد سامى الذى تقدم باستقالته أمس عقب التدريب.

منتخب الطائرة يخوض وديتين مع السعودية والبحرين 8 و9 مايو باستاد القاهرة

يخوض منتخب الكرة الطائرة، مباراتين وديتين يومى 8، 9 مايو الجارى أمام السعودية والبحرين على التوالى باستاد القاهرة فى إطار المعسكر المغلق الذى يدخله اللاعبون الجمعة بالتجمع الخامس ويستمر لمدة 10 أيام بدون أساسيين الأهلى والزمالك، استعدادًا لدورة البحر المتوسط المحدد لها شهر يونيو المقبل بالجزائر.