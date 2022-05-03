شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تطورات إصابة "ركبة" ديانج قبل لقاء وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلل الجهاز الطبي للأهلي من حجم إصابة المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، مؤكدا أنها بسيطة ولا تدعو للقلق، ولا تعدو كونها كدمة بسيطة أعلى الركبة.

ويرى الجهاز الطبي للأهلي أن ديانج سيكون جاهزا لمباراة الفريق المقبلة أمام وفاق سطيف الجزائري، المقرر لها السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الجهاز الطبي أن عدم مشاركة ديانج في مباراة سيراميكا الأخير بالدوري كان بهدف إراحته وحتى لا تتفاقم إصابته.

ويحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، الإثنين، أول أيام عيد الفطر، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة وفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا، وتقرر دخول الفريق معسكر مغلق ابتداءً من غد، الثلاثاء، حتى يستعد الفريق بشكل جيد لمباراة وفاق سطيف المقرر لها السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي عصر أمس، الأحد، الاستعداد لمباراة وفاق سطيف، حيث تدرب الفريق باستاد التتش دون الحصول على راحة عقب مباراة سيراميكا أمس الأول، السبت، في الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويأتي دخول المعسكر مُبكراً بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب، رئيس النادي، بعد الجلسة التى عقدها مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق قبل مران أمس، الأحد، من أجل تصحيح الأخطاء التى ارتكبها الفريق الفترة الماضية.