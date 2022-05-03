شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 2 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 2 / 5 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها غياب إمام عاشور عن مواجهة فريقه المقبلة أمام إنبى بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى عودة يوسف أوباما للمباراة نفسها.

إمام عاشور يغيب عن الزمالك فى مباراة إنبى بسبب الإيقاف

يفقد الزمالك جهود لاعبه إمام عاشور فى مباراة إنبى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء 10 مايو على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف حيث حصل اللاعب على الإنذار الثالث فى مواجهة إيسترن كومبانى.

الزمالك يخبر مهاجم البنك الأهلى بعودته نهاية الموسم

أخبر مسئولو الزمالك أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى بعودته لصفوف الفريق بنهاية الموسم الجارى عقب انتهاء فترة إعارته مع فريقه الحالي .

الزمالك يستعيد جهود يوسف أوباما أمام إنبى

يستعيد فريق الزمالك جهود يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق خلال مباراته المقبلة أمام إنبى في الجولة الثامنة عشر للدورى بعد انتهاء إيقافه عقب خوض الفريق لمباراة إيسترن كومبانى في الجولة السابعة عشر للمسابقة.

يقدم أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك، موسمًا مميزًا مع الفريق الأبيض، بعدما تصدر جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 هدفًا، ليصبح أحد أهم العناصر في القلعة البيضاء ومصدر التهديد الأساسي للفرق الأخرى.