شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر فتح التدريبات أمام وسائل الإعلام غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيي الكومي، إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المتنوعة لإجراء مقابلات صحفية غدا مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول الجديد، بقيادة حمزة الجمل، وذلك قبيل انطلاق مران الدراويش.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تحت القيادة الفنية الجديدة تدريباته فى ثاني أيام عيد الفطر المبارك فى تمام الساعة الرابعة عصرا على ملعب الإسماعيلية، استعدادا لاستكمال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الدراويش لمباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي والمقرر لها يوم الجمعة القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الأسبوع الـ14 بالمسابقة المحلية.

ويؤكد مسئولو الإسماعيلي أنه سيتم منع أي جهة إعلامية من تصوير لقطات مصورة لمران الفريق، وذلك لتعارضه مع بنود العقد الموقع مع الشركة الراعية لحقوق النادي.

وكان مجلس إدارة الدراويش، قد قرر فى اجتماعه أمس توجيه الشكر للجهاز الفني السابق، بقيادة حمد إبراهيم وتعيين جهاز فني جديد يقوده حمزة الجمل، ويضم حسني عبدربه مديرا للكرة، وأحمد قناوي ومحمد حمص فى منصب المدرب العام، وأيمن كمال مدربا وسيد توفيق بمنصب مدرب حراس مرمى الدراويش.