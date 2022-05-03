شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف روقا يعوض غياب إمام عاشور عن الزمالك فى مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، المرشح الأول لتعويض غياب إمام عاشور عن مواجهة إنبى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء 10 مايو على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف حيث حصل إمام على الإنذار الثالث فى مواجهة إيسترن كومبانى.

ويثق البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، فى امكانيات أشرف روقا، لاسيما وإنه كان يعتمد علي اللاعب بشكل أساسي منذ أن تولي مهمة القيادة الفنية للفارس الأبيض، ليصبح هو البديل لإمام عاشور الذى سيغيب عن مواجهة إنبي.

وفاز الزمالك بشق الأنفس على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة والذي لعب 3 مباريات أقل.

سجل عمر السعيد وأحمد سيد زيزو هدفي المباراة في الدقيقتين 40 و90، بينما سجل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه هدف إيسترن كومباني في الدقيقة 65.