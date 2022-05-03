شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 2/5/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 2/5/2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها لجوء اتحاد الكرة للمحكمة الرياضية، بعد الإعلان عن عقوبات مباراة مصر والسنغال، بالإضافة إلى غياب إمام عاشور، مدافع وسط الزمالك، عن لقاء فريقه المقبل أمام إنبى.

تحديد موعد مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباراتى منتخب مصر في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في كوت ديفوار 2023.

اتحاد الكرة يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية بعد إعلان عقوبات مباراة مصر والسنغال

كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه سيتم تصعيد ملف مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم، إلى المحكمة الرياضية الدولية.

إمام عاشور يغيب عن الزمالك فى مباراة إنبى بسبب الإيقاف

يفقد الزمالك جهود لاعبه إمام عاشور فى مباراة إنبى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء 10 مايو على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف حيث حصل اللاعب على الإنذار الثالث فى مواجهة إيسترن كومبانى.

الأهلى يقترب من استعادة عمرو السولية أمام وفاق سطيف بدوري الأبطال

تزايدت فرص عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي في المشاركة أمام وفاق سطيف السبت المقبل ببطولة أفريقيا.. وبدأ عمرو السولية تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر أمس على ملعب التتش بالجزيرة، ويبدو أن السولية سيكون جاهزًا للمشاركة في لقاء بطل الذهاب أمام الجزائر.

الزمالك يستعيد جهود يوسف أوباما أمام إنبى

يستعيد فريق الزمالك جهود يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق خلال مباراته المقبلة أمام إنبى في الجولة الثامنة عشر للدورى بعد انتهاء إيقافه عقب خوض الفريق لمباراة إيسترن كومبانى في الجولة السابعة عشر للمسابقة.

الوداد المغربى يرحب بعودة محمد أوناجم "مجانًا"

رحب نادي الوداد المغربي، بعودة محمد أوناجم صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك عقب انتهاء تعاقده مع الفارس الأبيض ليصبح من حقه الانتقال لأى فريق "مجانًا".

عبد الحميد بسيونى مديرًا فنيًا لسموحة خلفًا لأحمد سامى.. رسميًا

أنهى وليد عرفات رئيس مجلس إدارة سموحة فى الجلسة التى انتهت منذ قليل تعاقده مع عبد الحميد بسيونى لتولى القيادة الفنية للفريق السكندرى خلفًا لأحمد سامى الذى تقدم باستقالته أمس عقب التدريب.