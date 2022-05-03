شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 2 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 2 / 5 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها اقتراب استعادة الفريق لعمرو السولية قبل المواجهة المرتقبة أمام وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا السبت المقبل.

الأهلي يتابع تطورات أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

يتابع مسئولو النادي الأهلي أزمة ملف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث كثّفت إدارة القلعة الحمراء اتصالاتها خلال الساعات الماضية مع مسئولين في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والأتحاد المصري للعبة من أجل متابعة تطورات أزمة ملعب نهائي أفريقيا والتى فجرها الكاف مؤخراً حول رغبة الأتحاد الأفريقي في إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب.

الأهلى يقترب من استعادة عمرو السولية أمام وفاق سطيف بدوري الأبطال

تزايدت فرص عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي في المشاركة أمام وفاق سطيف السبت المقبل ببطولة أفريقيا.. وبدأ عمرو السولية تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر أمس على ملعب التتش بالجزيرة، ويبدو أن السولية سيكون جاهزًا للمشاركة في لقاء بطل الذهاب أمام الجزائر.

محمد عبد المنعم يُجرى أشعة على العضلة الضامة والأهلى يُحدد موقفه

يُحدد الجهاز الطبي للأهلي مصير محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال الساعات المقبلة بعدما أجرى أشعة عقب مباراة سيراميكا أول أمس، السبت، والتي تعرض خلالها لإصابة في العضلة الضامة، ويطّلع الجهاز الطبي للأهلي على الأشعة ويُحدد بعدها برنامج تأهيل اللاعب وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

فحص طبى لـ السولية وعبد القادر فى الأهلى قبل مواجهة وفاق سطيف

يخضع الثنائى عمرو السولية وأحمد عبد القاد لاعبا الاهلى لفحص طبى من قبل الجهاز الطبي للمارد الأحمر، بقيادة أحمد أبو عبلة، لتحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعية فى بداية التحضيرات لمباراة وفاق ‏سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

الأهلي راحة من التدريبات اليوم قبل استئناف الاستعداد لمواجهة وفاق سطيف

يحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، الإثنين، أول أيام عيد الفطر على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء استعداداً لمباراة وفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا، وتقرر دخول الفريق معسكر مغلق ابتداءً من غد، الثلاثاء، حتى يستعد الفريق بشكل جيد لمباراة وفاق سطيف المقرر لها السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.