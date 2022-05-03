شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يجتمع بالجهاز الإدارى والطبى فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص حمزة الجمل، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على عقد اجتماع مع أعضاء الجهاز الإدارى والطبى، قبل قيادة الفريق خلال التدريبات الجماعية، استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي.

وستقام مباراة الإسماعيلي والمصري يوم الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وهي مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ14 بالدوري؛ بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الأفريقية.

ويرغب الجمل فى الاطمئنان على هيكلة المنظومة الإدارية والطبية داخل الفريق بجانب الاستفسار على اللاعبين الموقوفين في المباراة المقبلة، بالإضافة إلى البرنامج المحدد للمصابين ضمن صفوف الدراويش.

ومن المعروف أن الإسماعيلي سيفقد عمر الوحش ومحمد هاشم أمام المصري؛ بسبب تراكم الإنذارات، بالإضافة إلى أن محمود عبد العاطي دونجا يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية، في حين يقترب باهر المحمدي من العودة إلى قائمة الدراويش بعد تماثله للشفاء من الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة، والتى أبعدته عن الفريق فى آخر 3 مباريات متتالية.