شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يرسل شيكا لسموحة بـ700 ألف جنيه بعد الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أرسل أحمد سامى، المدير الفنى السابق لسموحة، شيكا يستحق الصرف الأسبوع المقبل بـ700 ألف جنيه راتب شهرين، هى قيمة الشرط الجزائى المتفق عليه فى العقد مع النادى السكندرى، بعدما تم إنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضى، وحصل المدرب على إخلاء طرف من إدارة النادى.

وكان وليد عرفات، رئيس سموحة، قد أبدى دهشته من الطريقة التى رحل بها أحمد سامى عن الفريق ومعه جهازه المعاون بالكامل، الأمر الذى أحدث ارتباكا لدى سموحة قبل اللقاء المهم والمرتقب الجمعة المقبل أمام بيراميدز بالدورى العام.

وتعاقد سموحة مع عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى السابق لغزل المحلة، والذى سيتولى التدريب غدا بجهازه كاملا.