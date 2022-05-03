شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب تقريرا طبيا عن حالة المصابين فى الأهلى قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، من الجهاز الطبى لناديه تقريرا عن موقف اللاعبين المصابين من موقعة وفاق سطيف الجزائرى المصيرية، وتشمل قائمة المصابين فى الأهلى كلا من: محمد عبد المنعم وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وأليو ديانج وعلى لطفى، لتحديد موقفهم النهائي من المشاركة أمام بطل الجزائر.

يُحدد الجهاز الطبي للأهلي مصير محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، خلال الساعات المقبلة، بعدما أجرى أشعة عقب مباراة سيراميكا أول أمس، السبت، والتي تعرض خلالها لإصابة في العضلة الضامة، ويطّلع الجهاز الطبي للأهلي على الأشعة ويُحدد بعدها برنامج تأهيل اللاعب وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

يخضع الثنائى عمرو السولية وأحمد عبد القادر، لاعبا الاهلى، لفحص طبى من قِبَل الجهاز الطبي للمارد الأحمر، بقيادة أحمد أبو عبلة، لتحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعية فى بداية التحضيرات لمباراة وفاق ‏سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وغاب أحمد عبد القادر عن مباراة الأهلى والطلائع التى انتهت بالتعادل السلبى وكذلك مباراة سيراميكا، بعدما شعر بآلام ناتجة عن تعرضه لكدمة فى الكتف خلال مباراة الرجاء المغربى التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا ليخضع برنامج علاج طبيعى مكثف خلال الأيام الماضية.

فيما تعرض عمرو السولية للإصابة بشد بسيط فى العضلة الخلفية فى الدقائق الأولى من مباراة فريقه مع طلائع الجيش ليغادر الملعب بفرمان من الجهاز الفنى خوفاً من تفاقم الإصابة، وغاب عن مواجهة سيراميكا، خاصة أن السولية أحد أهم العناصر التى يعول عليها جهاز الأهلى فى مباراة وفاق سطيف الجزائرى بنصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى.

وأكد أحمد أبو عبلة أن حالة السولية وعبد القادر مطمئنة إلى حد كبير بعد خضوعهما لبرنامج ‏علاجي وتأهيلي للمشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية.‏

يسابق الجهاز الطبي للنادى الأهلي، بقيادة أحمد أبوعبلة، الزمن لتجهيز المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر وعلى لطفى حارس المرمى لموقعة وفاق سطيف الجزائرى،وكان جهاز الأهلي قد فضل استبعاد المالى أليو ديانج لاعب خط الوسط من مباراة سيراميكا التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، لعدم الجاهزية بشكل كامل.

وكان اللاعب المالى قد خضع لاختبار طبي للوقوف على مدى جاهزيته من اللحاق بالمباراة من عدمها، إلا أنه أخفق فى اجتيازه ليتم اتخاذ قرار بخروجه من قائمة الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة أحمد أبو عبلة، بسبب معاناته من كدمة فى الركبة تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش بالدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وحرص جهاز الأهلي على استكمال اللاعب برنامجه التأهيلي لحين اكتمال جاهزيته، استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى، المقرر لها السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد الأهلى والسلام.

وفى نفس السياق، فضل الجهاز الفنى للأهلى منح حارسه على لطفى راحة من مباراة سيراميكا؛ بسبب معاناته من كدمة فى اليد تعرض لها خلال إحدى التدريبات حتى يكون الحارس جاهزا بشكل كامل لموقعة وفاق سطيف.