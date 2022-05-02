الامارات | لاعب برازيلي يعتدي على "حكمة المباراة" بعد طرده بالبطاقة الحمراء ! .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب برازيلي يعتدي على "حكمة المباراة" بعد طرده بالبطاقة الحمراء ! .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد نهائي ولاية بيرنامبوكو البرازيلية واقعة مؤسفة بعدما اعتدى لاعب فريق ناوتيكو على حكمة مباراته أمام فريق ريترو عقب قيامها بطرده.

وبعد 19 دقيقة فقط من بداية مباراة الإياب، طُرد لاعب ناوتيكو جان كارلوس بعد مراجعة طويلة من حكمة اللقاء في جهاز تقنية حكم الفيديو، عقب أن قام بضرب لاعب المنافس بكوعه، وبعد توقف دام 3 دقائق، اتخذت حكمة المباراة قرارها وقامت بإشهار البطاقة الحمراء له.

لكن كارلوس انفجر في وجه الحكمة وركض في اتجاهها مما أجبرها على دفعه قبل أن يتدخل الفريقان وطاقم الحكام لإبعاده عنها، وقام زملاء اللاعب بإخراجه من ملعب المباراة بعد الفوضى التي حدثت حسب ما أوردت "العربية.نت".

وأحرز فريق ناوتيكو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، بعد نهاية مباراة الذهاب بتفوق ريترو بهدف دون رد، والتي أنصفت ناوتيكو وفاز بالمباراة 4-2.

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