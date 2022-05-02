شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الريشة الطائرة يشارك في بطولة العالم بتايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المنتخب الوطني الأول لسيدات الريشة الطائرة ببطولة العالم والمقرر إقامتها بالعاصمة التايلاندية "بانكوك" خلال الفترة من 8 حتى 15 مايو الجاري.

وتضم قائمة الفراعنة بالبطولة العالمية 5 لاعبات هن "ضحى هاني - نور يسري - هنا طارق - جنا أشرف - جنا هشام"، ويشرف على الإدارة الفنية للمنتخب الوطني عبد الرحمن كشكل، فيما يقوم بالمهام الإدارية كريم شديد عضو الاتحاد المصري للعبة.

وستلعب بنات النيل في المجموعة الثالثة رفقة "الدنمارك - ماليزيا - تايلاند".

وتعد هذه المشاركة هي الثانية لسيدات مصر في البطولة المونديالية بعد المشاركة في النسخة السابقة التي أقيمت بالدنمارك.

الجدير بالذكر، أن المنتخب المصري قد صعد لهذه البطولة بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا الأخيرة عقب فوزه على نظيره الأوغندي بنتيجة 3 - 1، في البطولة التي احتضنتها العاصمة الأوغندية "كمبالا" في الفترة من 14 وحتى 20 فبراير الماضي.