شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان يقضى إجازة عيد الفطر بصحبة نجله لاعب التاى فى تركيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ياسر ريان نجم الأهلى السابق على قضاء إجازة عيد الفطر المبارك بصحبة نجله أحمد المحترف فى صفوف التاى التركى، ويتواجد بصحبة ريان فى تركيا حاليا زوجته وبناته للاحتفال بعيد الفطر مع شقيقهم أحمد.

وتألق أحمد ياسر ريان خلال بصفوف سيراميكا قبل أن يتلقى عرضاً من التاى سبور التركى ووافق الأهلي على منحه الفرصة لخوض تجربة الاحتراف الأوروبى.

ويطمح ريان أن يلعب كمهاجم أساسى فى صفوف القلعة الحمراء عقب انتهاء فترة إعارته بتركيا .