جدول ترتيب الدوري المصرى.. الزمالك يؤمن القمة والأهلى يواصل نزيف النقاط

القاهرة - سامية سيد - استغل الزمالك حامل اللقب تعثر منافسه التقليدي الأهلي في الجولة الـ17 ليبتعد أكثر بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفوز جديد.

وفاز الزمالك بشق الأنفس على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة والذي لعب 3 مباريات أقل.

سجل عمر السعيد وأحمد سيد زيزو هدفي المباراة في الدقيقتين 40 و90، بينما سجل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه هدف إيسترن كومباني في الدقيقة 65.

تعادل فريق الأهلي أمام سيراميكا بشق الأنفس، بهدف لكل منهما، مساء السبت في الجولة 17 من الدوري المصري ، تقدم سيراميكا بهدف سجله باسم مرسي في الدقيقة 87، وتعادل محمد مجدي أفشة للأهلى في الدقيقة 101 من ركلة جزاء.

تعثر الأهلي للجولة الثالثة تواليا بعد خسارة أمام المصري البورسعيدي وتعادل مع طلائع الجيش، ليفرط في نقطتين ثمينتين في الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب".