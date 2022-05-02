شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع تطورات أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع مسئولو النادي الأهلي أزمة ملف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث كثّفت إدارة القلعة الحمراء اتصالاتها خلال الساعات الماضية مع مسئولين في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والأتحاد المصري للعبة من أجل متابعة تطورات أزمة ملعب نهائي أفريقيا والتى فجرها الكاف مؤخراً حول رغبة الأتحاد الأفريقي في إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب.

ويتشاور مسئولو النادي الأهلي طوال الساعات الماضية وفتحوا خطوط اتصال مُكثفة مع نظراؤهم في الاتحادين المصري والأفريقي للعبة من أجل إفساد مُخطط الكاف بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في المغرب لأن هذا لا يُحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وانتابت الكثير من الأندية الأفريقية حالة من الغضب الشديد بسبب التسريبات التى تناولتها تقارير إعلامية مغربية تُفيد برغبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد نهائي دوري أبطال أفريقيا للمغرب للمرة الثانية على التوالي، وصبت الكثير من الأندية الكبرى فى أفريقيا جام غضبها ضد الكاف بسبب محاولته مُجاملة الاتحاد المغربي باستضافة البطولة للمرة الثانية على التوالى رغم أن نادي الوداد المغربي مُرشح للصعود لنهائي البطولة .

ويلعب الأهلي مع وفاق سطيف الجزائرى يومي 7 و14 مايو الجاري في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يلتقى الوداد المغربي مع بترو أتلتيكو الأنجولي فى الدور ذاته.

وسيطرت حالة من الغضب التام في أندية الأهلي ووفاق سطيف الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي جراء هذه التسريبات التى تُشير إلى أن المغرب اقترب بقوة من استضافة نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالى، بعدما سبق واستضاف النسحة الماضية بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وأكدت أندية الأهلي ووفاق سطيف وبترو أتلتيكو أن محاولات الاتحاد المغربي الحصول على استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون مُجاملة واضحة لفريق الوداد وهذا أمر غريب للغاية لأنه يمنع تحقيق العدالة بين الفرق الأربعة التى صعدت لنصف نهائي دوري الأبطال.

وأكدت أندية الأهلي ووفاق سطيف وبترو أتلتيكو ضرورة انتهاء مسابقة دوري الأبطال بنفس اللائحة التى بدأت بها البطولة، رافضين فكرة تغيير اللوائح بهدف إرضاء نادٍ بعينه لأن هذا لن يُحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال اليومين المقبلين، الدولة التى تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2022.

وطالبت أصوات في الكاف بضرورة توخي العدالة في هذا الأمر واستبعاد الدول التي صعدت منها فرق لنصف نهائي دوري الأبطال وأن يتم إقامة النهائي في السنغال أو جنوب أفريقيا لعدم وجود مُمثلين لهم في نصف نهائي البطولة القارية.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن السنغال كانت قريبة بقوة من استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتأتى بعدها جنوب أفريقيا لكن بنسبة أقل قبل أن يتدخل مسئولون في الاتحاد المغربي لكرة القدم ويحاولون الفوز بسباق تنظيم نهائي دوري الأبطال ضاربين بمبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط.

واستضاف المغرب نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة للمرة الثانية والعاشرة في تاريخ النادي.

فيما استضافت بنين نهائي كأس الكونفيدرالية النسخة الماضية الذى جمع الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري والذى انتهى بفوز بطل المغرب بهدفين لهدف.