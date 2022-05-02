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وزير الشباب والرياضة يتفقد المدينة الشبابية بالغردقة

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة، ورافقه فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمدينة، واستعداداتها لاستقبال الزائرين طوال أيام عيد الفطر.

أكد الدكتور أشرف صبحى، أن مختلف المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة والمتضمنة بيت الشباب الدولى بالغردقة أيضاً جاهزة لاستقبال الأفواج الشبابية من مختلف المحافظات خلال أيام عيد الفترة، وخلال الفترة المقبلة، لافتاً أن التطور الكبير الذى شهدته المنشآت الشبابية والرياضية جعلها تقوم بدور تنموى رائد كمراكز تنويرية.

 

أشار "صبحي" أن هذه المنشآت تقوم بدور هام في نشر الممارسة وتنفيذ العديد من البرامج الثقافية والفنية، واحتضان العديد من المبادرات الشبابية الاقتصادية والتنموية بوجه عام.

تضمنت زيارة وزير الشباب والرياضة تفقد صالة الألعاب الرياضية والملاعب وقاعة الحاسب الآلي والمسرح والذي يسع 280 متفرجًا، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية والملاهي والحدائق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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