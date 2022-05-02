شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعامل الأهلى مع نزيف النقاط فى الدورى قبل موقعة دورى الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي مسلسل نزيف النقاط فى مسابقة الدوري المصري بتعادله مع سيراميكا بنتيجة 1-1 بشق الأنفس، مساء السبت، فى الجولة 17 من الدوري المصري، تقدم سيراميكا بهدف سجله باسم مرسي فى الدقيقة 87، وتعادل محمد مجدى أفشة للأهلى الدقيقة 101 من ركلة جزاء، وهو ما جعل الأحداث فى القلعة الحمراء فوق صفيح ساخن وهو ما نرصده فى السطور التالية.

س: ماذا فعل الأهلى فى آخر مبارياته بالدوري؟

ج: تعثر الأهلي للجولة الثالثة على التوالى بعد خسارة أمام المصرى البورسعيدىن وتعادل مع طلائع الجيش، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب".

س: ماهو ترتيب الاهلى فى جدول الدوري؟

ج: يحتل فريق الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكهم 10.

س: ماذا قال موسيماني للاعبي الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا؟

ج: تحدث موسيمانى مع لاعبى الاهلى عن عدة سلبيات وأخطاء وقعوا فيها خلال المباريات الماضية، وآخرها التعادل مع سيراميكا ، وأكد موسيماني للاعبي الفريق أن المباريات الماضية شهدت ارتكاب أخطاء من الجميع في الفريق تقريباً حتى فى المباريات التى فاز فيها الأهلي، موضحاً أنه لابد من انتهاء هذه الأمور وعلاج مثل هذه الأخطاء لأن الارتباطات المقبلة لا تحتمل تكرار مثل هذه الأخطاء ، وشدد الجهاز الفني، فى اجتماعه باللاعبين، على أهمية مباراة الفريق المقبلة أمام وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، التى تحتاج إلى تركيز جميع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

س: ماهى تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى؟

ج: شدد رئيس الأهلي على أن الفترة القادمة لا تحتمل تكرار مثل هذا القصور أيًا كانت المبررات، ولا بد أن يضطلع كل فرد في منظومة الفريق بمسئولياته، وأن يتحلى الجميع بشخصية الأهلي في كل شيء، وغير مسموح لأي فرد أن يعيش على ذكريات البطولات الماضية، وأن الفوز ببطولة قارية لا يعني التفريط في البطولة المحلية، والأهلي يلعب للفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، وكل مسئول في النادي أيًّا كان دوره سواء كان لاعبًا أو مدربًا أو إداريًّا أو عضو مجلس إدارة لا بد أن يعلم ذلك، ويعمل على تحقيقه.

وختامًا أشار محمود الخطيب إلى أنه لم ولن يفقد ثقته الكبيرة في اللاعبين وجهازهم الفني، وأن الأمر لا يزال بأيديهم، وهم قادرون على تصحيح الأوضاع.

س: ماهى خطوات الاهلى لتصحيح المسار؟

ج: قرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، دخول الفريق معسكر مغلق مُبكر للغاية استعداداً لمباراة وفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا، وتقرر دخول الفريق معسكر مغلق ابتداءً من بعد غد، الثلاثاء، حتى يستعد الفريق بشكل جيد لمباراة وفاق سطيف المقرر لها السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.