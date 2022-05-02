شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربى يرحب بعودة محمد أوناجم "مجانًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب نادي الوداد المغربي، بعودة محمد أوناجم صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك عقب انتهاء تعاقده مع الفارس الأبيض ليصبح من حقه الانتقال لأى فريق "مجانًا".

وتواصل محمد أوناجم مع مسئولي الوداد المغربي من أجل عودته مرة أخرى في ظل خروج اللاعب من حسابات البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وعدم وجود رغبة متبادلة لتجديد تعاقده، حيث يرغب أوناجم في العودة لموطنه والانضمام لصفوف الوداد الذي شهد تألق اللاعب خلال الموسم قبل الماضي.

على صعيد أخر، يستعيد فريق الزمالك جهود يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق خلال مباراته المقبلة أمام إنبى في الجولة الثامنة عشر للدورى بعد انتهاء إيقافه عقب خوض الفريق لمباراة إيسترن كومبانى في الجولة السابعة عشر للمسابقة.

كان أوباما قد حصل على الكارت الثالث في مباراة فريقه الماضية أمام المصرى البورسعيدى والتي انتهت لصالح الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يدعم أوباما تشكيلة فريقه في اللقاء المقبل أمام إنبى في الجولة الثامنة عشر للدورى خاصة وأنه يعد اللاعب الوحيد في قائمة الفريق الذى يجيد اللعب في مركز 10 ويعتمد عليه جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك كثيرًا في خطته، وظهر جليًا في تشكيلة الفريق أمام إيسترن كومبانى النقص الكبير في صفوفه بغياب أوباما.