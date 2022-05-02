شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميرا مهاب مدربة الجمباز: بحب محمد صلاح والرسم والتصميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هى ميرا مهاب مدربة الجمباز بسبورتنج





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟الرسم والتصميم





ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الفراخ بانيه



ميرا مهاب





من نجمك المفضل؟محمد صلاح





من مطربك المفضل؟ مفيش شخص محدد، بحب اغانى محددة لكل مطرب





لو لم تكوني لاعبة.. كنتِ تتمنى تكونى أيه؟كنت هحاول يكون عندى وقت اكتر للرسم والتطوع





لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟بحاول أعدى الموقف وامشى



ميرا مهاب مدربة الجمباز

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

مفيش حد معين

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الاثنين لان كل حاجة ليها وقتها

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

اكيد تخصصى

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

الرياضة شئ مهم ومفيدة لصحة الجسم