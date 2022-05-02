شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يؤدى مرانًا خاصًا لحراس المرمى على هامش تدريبات فيوتشر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر، مرانًا خاصًا بحراسة المرمى على هامش تدريبات الفريق التي أقيمت استعدادًا لفاركو، حيث يستعد فيوتشر لمواجهة فاركو يوم 9 مايو المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.

واطمأن على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، على دكة بدلاء الفريق، وذلك بعد ودية البلاستيك التي خاصها استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة بالدورى وانتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، سجلهما مصطفى البدري وأليو نداي.



ناصر ماهر



ناصر ماهر



ناصر ماهر

وقرر على ماهر مواصلة الاستعدادت القادمه لمباريات الدوري العام دون راحة عقب الفوز الذي حققه فيوتشر على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

واقتحم فريق فيوتشر المربع لذهبي بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة ليرتقى للمركز الرابع، جمعها الفريق من 16 مواجهة نجح فيها من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتلقى 4 هزائم ومثلها تعادلات، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.