شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباراتى منتخب مصر في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في كوت ديفوار 2023.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولي لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو في إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى في الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" ، طاقما تحكيميا أنجوليا لإدارة مباراة منتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو المقبل، في الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2023 في كوت ديفوار.

ويتكون الطاقم من، الدولي هيلدر مارتينيز كارفيلو حكم ساحة، ويعاونه جيرسون دوسانتوس مساعد أول، وسانشي لوبيس مساعد ثانٍ، وخو امادو موندا حكم رابع.

بينما اختارت لجنة الحكام في الكاف طاقما تحكيميا من بوروندي لمباراة إثيوبيا ومصر يوم 6 يونيو المقبل في الجولة الثانية بالتصفيات، بقيادة الحكم الدولي جورج جاتوجاتو، ويعاونه هيرفي كاكوزان مساعد أول، وويلي همابيانا مساعد ثان، وجيفاري ندومينيه حكم رابع.