الزمالك يستعيد جهود يوسف أوباما أمام إنبى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الزمالك جهود يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق خلال مباراته المقبلة أمام إنبى في الجولة الثامنة عشر للدورى بعد انتهاء إيقافه عقب خوض الفريق لمباراة إيسترن كومبانى في الجولة السابعة عشر للمسابقة.

كان أوباما قد حصل على الكارت الثالث في مباراة فريقه الماضية أمام المصرى البورسعيدى والتي انتهت لصالح الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يدعم أوباما تشكيلة فريقه في اللقاء المقبل أمام إنبى في الجولة الثامنة عشر للدورى خاصة وأنه يعد اللاعب الوحيد في قائمة الفريق الذى يجيد اللعب في مركز 10 ويعتمد عليه جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك كثيرًا في خطته، وظهر جليًا في تشكيلة الفريق أمام إيسترن كومبانى النقص الكبير في صفوفه بغياب أوباما.