ربيع ياسين يقترب من تولى القيادة الفنية للمحلة خلفًا لبسيونى

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القاهرة - سامية سيد - اقترب ربيع ياسين المدير الفني لبتروجت من تولى القيادة الفنية لغزل المحلة خلفًا لعبد الحميد بسيونى الذى رحل فجأة لقيادة سموحة بكامل أعضاء جهازه المعاون.

كان ربيع ياسين صنع فريقًا قويًا لبتروجت في القسم الثانى ودخل في دائرة المنافسة خلال الموسم الحالي والماضى قبل أن يقترب فريق الداخلية من العودة للأضواء هذا الموسم بينما يستمر الفريق البترولى بدورى القسم الثانى.

من ناحية أخرى أنهى وليد عرفات رئيس مجلس إدارة سموحة فى الجلسة التى انتهت منذ قليل تعاقده مع عبد الحميد بسيونى لتولى القيادة الفنية للفريق السكندرى خلفًا لأحمد سامى الذى تقدم باستقالته أمس عقب التدريب.

وتم الإتفاق على جميع الأمور المالية واختيار بسيونى لجهازه المعاون بالكامل حيث يتضمن الجهاز أحمد صالح وإسلام على مدربين عام و أسامة عبد الكريم، مدربا لحراس مرمى.

ومن المقرر أن يقود عبد الحميد بسيونى أولى تدريباته مع سموحه غدًا الثلاثاء فى السابعة مساء استعدادًا لمواجهة بيراميدز الجمعة المقبلة فى الجولة الثامنة عشر للدورى.

يذكر أن عبد الحميد كان يتولى القيادة الفنية لغزل المحلة ولم يحقق النتائج المرجوة إلا أن مسئولى المحلة وثقوا فيه وأعطوا له الثقة إلا أنه رحل فور وصول عرض سموحة له.