7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين، 2 مايو 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، جهاز الأهلى يبدأ استكشاف وفاق سطيف بـ 5 مباريات محلية وأفريقية، وإمام عاشور يغيب عن الزمالك فى مباراة إنبى بسبب الإيقاف.

جهاز الأهلى يبدأ استكشاف وفاق سطيف بـ 5 مباريات محلية وأفريقية

طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى من جهازه المعاون ضرورة إعداد تقرير مفصل عن فريق وفاق سطيف الجزائرى يتضمن نقاط القوة والضعف لبطل الجزائر من خلال مشاهدة آخر 5 مباريات محلية وأفريقيه له قبل ملاقاته فى التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى دوري الابطال الأفريقى.

إمام عاشور يغيب عن الزمالك فى مباراة إنبى بسبب الإيقاف

يفقد الزمالك جهود لاعبه إمام عاشور فى مباراة إنبى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء 10 مايو على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف حيث حصل اللاعب على الإنذار الثالث فى مواجهة إيسترن كومبانى.

محمد عبد المنعم يُجرى أشعة على العضلة الضامة والأهلى يُحدد موقفه

يُحدد الجهاز الطبي للأهلي مصير محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال الساعات المقبلة بعدما أجرى أشعة عقب مباراة سيراميكا أول أمس، السبت، والتي تعرض خلالها لإصابة في العضلة الضامة، ويطّلع الجهاز الطبي للأهلي على الأشعة ويُحدد بعدها برنامج تأهيل اللاعب وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

الزمالك يبحث عن بديل أشرف بن شرقى فى دول شمال أفريقيا

بدأ أمير مرتضى منصور، المشرف العام علي فريق الكرة بنادى الزمالك، تكثيف البحث عن لاعبين محترفين على أعلى مستوى من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض بعناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما أن الزمالك كان ممنوعًا من القيد فى الموسم الحالي الأمر الذى أدى لحرمان الفريق من أى تدعيمات، سواء فى الانتقالات الصيفية أو الشتوية الماضية.

فحص طبى لـ السولية وعبد القادر فى الأهلى قبل مواجهة وفاق سطيف

يخضع الثنائى عمرو السولية وأحمد عبد القاد لاعبا الاهلى لفحص طبى من قبل الجهاز الطبي للمارد الأحمر، بقيادة أحمد أبو عبلة، لتحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعية فى بداية التحضيرات لمباراة وفاق ‏سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

الزمالك بدون محترفين فى السوبر والكؤوس الأفريقية لليد

اكتفى فريق كرة اليد بنادى الزمالك بتدعيم صفوفه بلاعب سبورتنج شادى خليل فقط فى مركز الدائرة دون الاستعانة بأى لاعبين محترفين فى بطولتى السوبر والكؤوس الأفريقية لكرة اليد، والاعتماد على الأساسيين.

الأهلي راحة من التدريبات اليوم قبل استئناف الاستعداد لمواجهة وفاق سطيف

يحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، الإثنين، أول أيام عيد الفطر على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء استعداداً لمباراة وفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا، وتقرر دخول الفريق معسكر مغلق ابتداءً من غد، الثلاثاء، حتى يستعد الفريق بشكل جيد لمباراة وفاق سطيف المقرر لها السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.