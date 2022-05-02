شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين جمال السيد مديرًا لقطاع البراعم بنادى فيوتشر أف سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي فيوتشر إف سي تعيين جمال السيد مديرًا فنيًا لقطاع البراعم بالنادي، وسبق لجمال السيد وأن تولى مساعد مدير قطاع الناشئين لفرق البراعم بالنادي الأهلي، كما عمل أيضًا كمدير فني لمدرسة الكرة بنادي العين الإماراتي، وأندية النصر والشباب في السعودية.

وعلى مستوى البطولات خلال تدريبه في مراحل قطاع الناشئين سبق وحصل السيد على بطولة نادي الصيد للبراعم رفقة النادي الأهلي وهي،"بطولة مواليد 1996 المركز الأول - بطولة مواليد 1993 المركز الأول".

ومع نادي إنبي حصل علـي الدرع العام لمنطقة القاهرة، بلإضافة إلى حصوله على بطولة الدوري الممتاز للناشئين رفقة نادي النصر السعودي موسم 2012-2013.

وتواجد السيد في صفوف منتخب مصر الأول في الفترة من 1990 وحتى 1994، يذكر أن جمال السيد كان أحد نجوم فريق السكة الحديد في بداية التسعينيات، ثم انتقل بعدها للنادي الأهلي موسم 1993-1994.