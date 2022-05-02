شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى مديرًا فنيًا لسموحة خلفًا لأحمد سامى.. رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى وليد عرفات رئيس مجلس إدارة سموحة فى الجلسة التى انتهت منذ قليل تعاقده مع عبد الحميد بسيونى لتولى القيادة الفنية للفريق السكندرى خلفًا لأحمد سامى الذى تقدم باستقالته أمس عقب التدريب.

وتم الإتفاق على جميع الأمور المالية واختيار بسيونى لجهازه المعاون بالكامل حيث يتضمن الجهاز أحمد صالح وإسلام على مدربين عام و أسامة عبد الكريم، مدربا لحراس مرمى.

ومن المقرر أن يقود عبد الحميد بسيونى أولى تدريباته مع سموحه غدًا الثلاثاء فى السابعة مساء استعدادًا لمواجهة بيراميدز الجمعة المقبلة فى الجولة الثامنة عشر للدورى.

يذكر أن عبد الحميد كان يتولى القيادة الفنية لغزل المحلة ولم يحقق النتائج المرجوة إلا أن مسئولى المحلة وثقوا فيه وأعطوا له الثقة إلا أنه رحل فور وصول عرض سموحة له.