شكرا لقرائتكم خبر عن برصيد 16 هدفًا.. زيزو يخطف لقب الأكثر مساهمة فى الأهداف بالموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك، موسمًا مميزًا مع الفريق الأبيض، بعدما تصدر جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 هدفًا، ليصبح أحد أهم العناصر في القلعة البيضاء ومصدر التهديد الأساسي للفرق الأخرى.

وانتزع أحمد سيد زيزو لقب الأكثر مساهمة في الأهداف بالدوري خلال الموسم الجاري برصيد 16 هدفاً، خلال مشاركته مع نادي الزمالك في 15 مباراة، حيث سجل زيزو 11 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وبعيداً عن الانتماءات الكروية في الساحرة المستديرة، يحظى أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك، بموهبة فريدة تستحق التقدير من جماهير الكرة المصرية على اختلاف انتماءاتها، والتي تترقب دائماً لمسة زيزو الفنية في كل ركلة ثابتة يلعبها، سواء كانت ركلة جزاء أو ركلة ثابتة من خارج منطقة الـ 18، أو جتى عرضية مميزة سيرسلها إلى زملائها لتكون سبباً في هز الشباك.

وقاد أحمد سيد زيزو، فريق الزمالك لانتصارين متتاليين بالدوري، خلال مباراة المصري، بعدما أحرز هدف العودة إلى اللقاء والتعادل لفريقه في شباك المصري من ركلة ثابتة على حدود منطقة جزاء الفريق البورسعيدي، لتسكن شباك أحمد مسعود حارس المصري، قبل أن يعود الزمالك ويسجل الهدف الثاني ويحصد 3 نقاط ثمينة في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي يحمله عن الموسم الماضي، كما نجح في إحراز هدفاً أخر بالوقت القاتل أمام أيسترن كومباني في الجولة الماضية ليحصد 3 نقاط غالية للفريق الأبيض.

أحمد سيد زيزو رفع رصيده من الأهداف في الدوري إلى 11 هدفاً مواصلاً تربعه على عرش صدارة ترتيب الهدافين هذا الموسم، منها 7 أهداف من ضربات جزاء، وهدفا من ركلة حرة مباشرة، و3 أهداف بالتعاون مع زملائه، وهو يثبت بالدليل القاطع أن زيزو أصبح لا يُنافس في تنفيذ الركلات الثابتة.

وخلال مسيرته مع الزمالك، والتي بدأت في موسم 2018/2019، شارك زيزو مع الزمالك في 130 مباراة، سجل خلالهم 31 هدفاً وصنع 23 هدفاً أخر لزملائه بالفريق، وأصبح أحد أهم الأوراق الهجومية في القلعة البيضاء ومنتخب الفراعنة.