شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخبر مهاجم البنك الأهلى بعودته نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبر مسئولو الزمالك أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى بعودته لصفوف الفريق بنهاية الموسم الجارى عقب انتهاء فترة إعارته مع فريقه الحالي .

وفتح مسئولو الزمالك ملف عودة اللاعبين الذين تمت إعارتهم بداية الموسم الحالي مع اللجان المؤقتة التي تعاقبت على النادى من أجل عودة بعض اللاعبين الجيدين الذين أثبتوا نجاحات مع أنديتهم لتدعيم صفوف الفريق .

يعد أسامة فيصل أحد إفرازات قطاع الناشئين الزمالك وشارك مع الفريق الموسم الماضى واستطاع إحراز هدف في مرمى الأهلى في لقاء انتهى لصالح أبناء ميت عقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، إلا أن مسئولو اللجنة المؤقتة التي كانت مكلفة بإدارة النادى الأبيض وافقت على إعارته بداية الموسم الحالي للبنك الأهلى خاصة وأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك أبلغهم بموافقته على إعارته لضمان مشاركته وإكسابه حساسية المباريات .