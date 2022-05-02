شكرا لقرائتكم خبر عن "العيد فرحة" مسدس وحلوى ولبس جديد.. نجوم الكرة يستعيدون الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط عيد الفطر المبارك، بعديد من الذكريات السعيدة التي تمر على الأذهان والتى ارتبط معظمها بالعيدية والخروج مع الأصدقاء ابتهاجًا بتلك الأيام المباركة، وكذلك كان يفعل نجوم الكرة الذين استعادوا ذكريات أول عيدية وما فعلوه بها وكثير من الأمور التى ارتبطت لديهم بالأعياد.

أيمن يونس

بدأ أيمن يونس مشواره الكروى مع نادى الزمالك سنة 1980 واستمرت رحلته مع كرة القدم حتى عام 1994 وهو أحد نجوم خط وسط نادى الزمالك، وأحرز معه العديد من البطولات خلال رحلته الكروية، وهو صاحب رقم قياسى وهو "تسجيل أسرع هدف فى الدورى المصرى" فى الثانية 12.

استعاد أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق ومنتخب مصر ذكرياته مع الأعياد والعيدية، وقال يونس إن لبس العيد كان أجمل عيدية وذكرى ارتبطت بهذا الحدث، وأضاف يونس أن والدته كانت تحرص دائماً على أن تشترى لبس العيد له ثم تخبئه فى المنزل ليظل يبحث عن اللبس قبل العيد حتى يجده، وكانت أجمل مفاجأة تحدث له قبل العيد.

جمال عبد الحميد

نجم الأهلى والزمالك السابق، وأحد أبرز الهدافين في الكرة المصرية، تحدث عن ذكرياته مع أول عيدية حصل عليها، قائلا إن قيمة العيدية الأولى لم تتجاوز 10 قروش، وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه كان يتخيل بأنه سيشترى مصر بأكملها بتلك العيدية، نظراً لقيمة ذلك المبلغ قديماً، قمت باستغلال العشرة قروش فى زيارة الأهرامات وركوب الخيل، ودخلت السينما وتناولت الكشرى والبيبسى كما زرت حديقة الحيوان.

ياسر رضوان

يعتبر ياسر رضوان أحد نجوم القلعة الحمراء فى مطلع الألفية، حيث تألق فى مركز المدافع، ومثّل منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية أعوام 1996، 1998، 2000 و2002، وتوج باللقب سنة 1998.

ياسر رضوان نجم النادى الأهلى السابق استرجع هو الآخر ذكرياته مع أول عيدية حصل عليها، قائلا إنها كانت عبارة عن قرش صاغ، وأضاف رضوان: كان مبلغا كبيرا فى هذا الوقت واشتريت به بعض الحلوى ومسدس لعبة