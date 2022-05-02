شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصرى بعد نهاية الجولة 17 .. زيزو يواصل الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، الابتعاد بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022، بهدف في الوقت القاتل بعدما قاد الفارس الأبيض للفوز على ايسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدف).

جوب مابولو "الاتحاد" (8 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (6 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (6 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (5 أهداف).

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطةا

لأهلي - 33 نقطة

بيراميدز - 32 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

سموحة - 27 نقطة