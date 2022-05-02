شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من استعادة عمرو السولية أمام وفاق سطيف بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزايدت فرص عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي في المشاركة أمام وفاق سطيف السبت المقبل ببطولة أفريقيا.. وبدأ عمرو السولية تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر أمس على ملعب التتش بالجزيرة، ويبدو أن السولية سيكون جاهزًا للمشاركة في لقاء بطل الذهاب أمام الجزائر.

وخاض السولية جلسة تدريبات منفردة في الجيم تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، قبل أن يبدأ تدريبات الجري، ويواصل السولية تنفيذ برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها مؤخرًا وحرمته من مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري.

واستأنف الفريق تدريباته عصر أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة وفاق سطيف الجزائري السبت القادم في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.، فيما حصل الفريق على راحة من التدريبات.

وتعادل النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأول السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز والتي أقيمت على ستاد المقاولون العرب.

ويلعب الفريق الأحمر مباراته المقبلة أمام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، والمحدد إقامتها مساء يوم السبت المقبل الموافق السابع من شهر مايو في القاهرة.