الامارات | مدرب فياريال عن مواجهة ليفربول: سنلعب أمام أفضل فريق في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فياريال عن مواجهة ليفربول: سنلعب أمام أفضل فريق في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال يوناي إيمري، المدير الفني لفريق فياريال الإسباني، إن الفريق متحمس لمواجهة "أفضل فريق في العالم"، حينما يلعب أمام ليفربول الإنجليزي، في محاولته لقلب نتيجة التأخر بهدفين ذهابا، في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدخل الفريق الملقب بـ"الغواصة الصفراء" مباراة العودة غدا الثلاثاء أمام فريق المدرب يورجن كلوب، وهو خاسر ذهابا صفر / 2 في المواجهة الأولى بملعب "أنفيلد" يوم الأربعاء الماضي.

وللوصول إلى المباراة النهائية في باريس، يتعين على فياريال أن يكون الفريق الثاني فقط الذي ينجح في تعويض الخسارة بهدفين ذهابا في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما نجح ليفربول في فعل ذلك في موسم 2018 / 2019، حينما خاسر صفر/ 3 أمام برشلونة الإسباني في ملعب "كامب نو" وذلك قبل أن يحقق فوزا كبيرا 4 / صفر على ملعبه.

وبعدما وصف فريق المدرب كلوب بأنه أفضل فريق على الأطلاق لنادي ليفربول على مدار تاريخه ، قال إيمري الآن إن ليفربول يعد الفريق الأفضل في العالم، لكنه أكد أن لاعبيه مستمتعون للغاية بشأن منافساتهم مع ليفربول.

وأضاف إيمري: "نحن متحمسون للغاية، الفريق المرشح كان رائعا على ملعبه، لكن علينا أن ندافع بشكل جيد".

وتابع :"الفريق متحمس لخوض المباراة، وكان لدينا فرص أمام أفضل فريق في العالم. أن نعيش هذه اللحظة مع كل جماهيرنا أمام المنافس وأن نتجاوز ذلك الاختبار، سيكون ذلك نجاحا عظيما، لا أعلم ما إذا سوف نكون قادرين على ذلك".

وبعد الفوز 1 / صفر على ملعبه على حساب بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية، نجح الفريق الإسباني في إقصاء بطل ألمانيا من المسابقة، وقال المدافع باو توريس إن ذلك النجاح يمكن أن يلهم الفريق المضيف.

وأوضح توريس: "المباراة أمام بايرن ميونخ يمكننا اعتبارها كمثال، لقد كانوا المرشحين للتأهل ولقد نجحنا في الفوز عليهم على ملعبنا، نحن على دراية بما يجب علينا فعله ولدينا خطة للمباراة، لقد رأينا فياريال قويا للغاية في المباريات المهمة".

وتابع : "الهدف واحد فقط بغض النظر عن طريقة تحقيقه، نحن نعلم أن تلك المباراة ستكون طويلة، لكن تسجيل هدف سوف يجعلنا متعادلين ومن ثم في موقف جيد ".

واختتم تصريحاته قائلا: "المدرب أخبرنا بأن نكون كما نحن، نحن نستعد بشكل جيد لهذه المباراة، سنكون فياريال كما عرفنا الجميع، سنلعب بطريقتنا وهويتنا".

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