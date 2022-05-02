الامارات | منع المنتخب الروسي والأندية من المشاركة في المسابقات الأوروبية

شكرا لقرائتكم خبر عن منع المنتخب الروسي والأندية من المشاركة في المسابقات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الاثنين منع منتخب روسيا للرجال والأندية الروسية من المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وقال اليويفا الذي يتخذ من سويسرا مقرا له إن روسيا أصبحت غير مؤهلة أيضا لاستضافة بطولة أوروبا في 2028 أو 2032.

وقال الاتحاد الأوروبي إن قراره باستبعاد روسيا يتماشى مع لوائحه التي تنص على أنه يجب على كل مقدم عرض "ألا يتصرف بطريقة قد تؤدي إلى تشويه سمعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو اللعبة أو عملية التقدم بالعروض ذاتها".

وأوقف اليويفا والاتحاد الدولي (الفيفا) بالفعل المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في المنافسات الدولية حتى إشعار آخر بسبب غزو البلاد لأوكرانيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news