موعد مباراة ليفربول وفياريـال في إياب نصف نهائي الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
يستضيف فياريال الإسباني، نظيره ليفربول الإنجليزي، في التاسعة مساء غد الثلاثاء، على ملعب «لا سيراميكا»، في إياب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.
وكانت مباراة الذهاب في إنجلترا قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد.
ويكفي ليفربول التعادل أو الخسارة بفارق هدف لضمان التأهل للنهائي، فيما يحتاج فياريال للفوز بفارق 3 أهداف.
ليفربول وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن أقصى بنفيكا البرتغالي من دور الثمانية، بنتيجة 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
أما فياريال، فقد حقق مفاجأة مدوية في ربع نهائي دوري الأبطال، بإقصاء بايرن ميونخ الألماني من البطولة، بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
التشكيل المتوقع لليفربول
من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل التالي...
أليسون
ترنت ألكساندر آرنولد - كوناتيه - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون
تياجو - فابينيو - نابي كيتا
محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز
التشكيل المتوقع لفياريال
من المتوقع أن يبدأ نادي فياريال المباراة بالتشكيل الآتي..
جيرونيمو رولي
خوان فويث - راؤول ألبيول - عيسى ماندي - بيرفس إستوبينان
يريمي بينو - إيتيان كابوي - داني باريخو - مانو تريجيروس
جيوفاني لو سيلسو
دانجوما
القناة الناقلة
تنقل مباراة ليفربول، وفياريال حصريا على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق: رؤوف خليف.