ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وتعادل الأهلي.. وقائمة الهدافين بعد تألق زيزو

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

عزز الزمالك تصدره لترتيب الدوري المصري الممتاز، بالفوز على إيسترن كومباني 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأحد على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة.

وكان الأهلي قد تعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدفٍ لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إيسترن:

1- الزمالك 41 نقطة من 17 مباراة

2- الأهلي 33 نقطة من 14 مباراة

3- بيراميدز 32 نقطة من 15 مباراة

4- فيوتشر 28 نقطة من 16 مباراة

5- سموحة 27 نقطة من 16 مباراة

6- البنك الأهلي 23 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- طلائع الجيش 22 نقطة

9- إنبي 20 نقطة

10- غزل المحلة 20 نقطة

11- المصري 19 نقطة

12- الاتحاد 19 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 18 نقطة

14- الجونة 17 نقطة

15- المقاولون 16 نقطة

16- الإسماعيلي 11 نقطة

17- مصر المقاصة 10 نقاط

18- إيسترن كومباني 10 نقاط

قائمة الهدافين

واصل أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، الابتعاد بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، بهدف في الوقت القاتل بعدما قاد الفارس الأبيض للفوز على ايسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدف).

جوب مابولو "الاتحاد" (8 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (6 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (6 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (5 أهداف).