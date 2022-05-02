مفاجأة.. فيفا يعاقب مصر بتغريمها 6 آلاف فرانك لسوء السلوك فى مباراة السنغال

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريم المنتخب المصرى 6 آلاف فرانك سويسرى على خلفية مباراة مصر والسنغال في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

ونشر الاتحاد الدولى لكرة القدم بيانًا رسميًا يوضح كل العقوبات على المنتخبات المشاركة فى تصفيات كأس العالم 2022، وظهر فى جدول العقوبات أن منتخب مصر تعرض للغرامة 6 آلاف فرانك تحت بند سوء سلوك الفريق (6 عقوبات فردية).



كان الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قد قرر معاقبة بعد الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والسنغال في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الموقع الرسمي إن لجنة الانضباط قررت معاقبة منتخب السنغال بإقامة مباراة واحدة بدون حضور الجماهير فضلاً عن 175 ألف فرنك سويسري غرامة.

كان اتحاد الكرة وتقدم اتحاد الكرة بملف كامل عن أحداث مباراة السنغال وما شهدتها المباراة من إجراءات تعسفية كما قام اتحاد الكرة بإرفاق فيديوهات خاصة بالليزر المتواجد بكثرة فى ملعب داكار وتسليطه على اللاعبين وهو ما تناقلته الصحف والمواقع العالمية ونشر صور لمحمد صلاح بذلك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، معاقبة الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والسنغال في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الموقع الرسمي إن لجنة الانضباط قررت معاقبة منتخب السنغال بإقامة مباراة واحدة بدون حضور الجماهير فضلاً عن 175 ألف فرنك سويسري غرامة.

كان اتحاد الكرة وتقدم اتحاد الكرة بملف كامل عن أحداث مباراة السنغال وما شهدتها المباراة من إجراءات تعسفية كما قام اتحاد الكرة بإرفاق فيديوهات خاصة بالليزر المتواجد بكثرة فى ملعب داكار وتسليطه على اللاعبين وهو ما تناقلته الصحف والمواقع العالمية ونشر صور لمحمد صلاح بذلك.