إعادة مبارة مصر والسنغال.. «فيفا» يصدر قراره بمعاقبة السنغال بسبب مباراة المنتخب الوطني

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، معاقبة الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والسنغال في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الموقع الرسمي إن لجنة الانضباط قررت معاقبة منتخب السنغال بإقامة مباراة واحدة بدون حضور الجماهير فضلاً عن 175 ألف فرنك سويسري غرامة.

كان اتحاد الكرة وتقدم اتحاد الكرة بملف كامل عن أحداث مباراة السنغال وما شهدتها المباراة من إجراءات تعسفية كما قام اتحاد الكرة بإرفاق فيديوهات خاصة بالليزر المتواجد بكثرة فى ملعب داكار وتسليطه على اللاعبين وهو ما تناقلته الصحف والمواقع العالمية ونشر صور لمحمد صلاح بذلك.