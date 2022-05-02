شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يقترب من قيادة سموحة خلفًا لأحمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى سموحة في مفاوضات جادة مع عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لغزل المحلة لتولي المهمة الفنية للنادي السكندري خلفًا لأحمد سامى المدير الفني لسموحة، والذى أعلن رحيله مساء أمس عن قيادة الفريق معللاً ذلك لظروف مادية يمر بها النادي السكندري.

دخل عدد من المدربين في حسابات إدارة سموحة لتولي القيادة الفنية للفريق ولكن أصبح بسيوني الأبرز لذا بدات إدارة النادي السكندري في التفاوض مع بسيونى.

وقال مصدر مسئول بنادي سموحة أن بسيوني في طريقه إلى مقر نادي سموحة لحضور جلسة تفاوض نهائية بين الطرفين للإعلان بعدها عن قيادة بسيوني للفريق السكندري للمرحلة المقبلة حال التوصل للاتفاق النهائي بين الطرفين.

وكان أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، قد أعلن الرحيل عن الفريق السكندرى عقب مران امس، الأحد، لتنتهي علاقته بسموحة عقب فترة قاده فيها وشهدت نتائج متذبذبة.

وعقد أحمد سامي جلسة مع لاعبي سموحة عقب مران الفريق امس حرص خلالها على وداعهم وأكد لهم خلالها أنه قضى معهم فترة جيدة واستمتع بكل لحظة قضاها فى الفريق معهم، مُتمنياً التوفيق لهم الفترة المقبلة، وكشف أحمد سامي للاعبي سموحة إنهم قادرين على تحقيق نتيجة جيدة الفترة المقبلة لأن الفريق يضم الكثير من المواهب الجيدة والخبرات الكثيرة..

وتعادل سموحة مع مضيفه فاركو بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مؤخراً ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.