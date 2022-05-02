شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد جهود محمد هاشم أمام المصرى البورسعيدى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لاعبه محمد هاشم فى مباراته المقبلة ضد المصري البورسعيدي بالدوري العام.

وستقام مباراة الإسماعيلي والمصري يوم الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 بالدوري بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الأفريقية.

وسيغيب محمد هاشم عن هذا اللقاء نظرًا لتراكم الإنذارات، بعد حصوله على الكارت الأصفر الثالث فى مباراة طلائع الجيش التى أقيمت مساء السبت في ختام جولات الدور الأول من عمر المسابقة المحلية.

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، تعيين حمزة الجمل على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لحمد إبراهيم الذى رحل بالتراضي بين الطرفين بسبب سوء النتائج.

وفضل مجلس الإدارة إسناد المهمة إلى ” حمزة الجمل ” بإعتباره أحد أبناء النادي المخلصين والقادرين على تطوير الفريق للأفضل فى فترة قصيرة ووضع حداً لسلسلة تراجع النتائج فى ظل حجم الخبرات الفنية الكبيرة التى أكتسبها على مدار السنوات الطويلة الماضية بقيادته لأندية كبيرة فى مصر ودول الخليج العربي.