شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أوناجم يحتفل بعيد الفطر بصحبة أشرف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المغربي محمد أوناجم مهاجم نادي الزمالك، بعيد الفطر المبارك، برفقة مواطنه أشرف بن شرقي صانع ألعاب القلعة البيضاء، ونشر أوناجم صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام برفقة بن شرقي وعلق: عيد مبارك سعيد.



اوناجم وبن شرقي

وحذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين من الإفراط فى تناول الكعك والبسكويت خلال أيام عيد الفطر المبارك، حتى لا يتسبب الأمر فى زيادة أوزان اللاعبين ما سيؤثر على اللياقة البدنية، وطالب المدير الفني من اللاعبين بالمحافظة على أوزانهم عن طريق الالتزام بالأطعمة الصحية وعدم الإفراط فى تناول الأطعمة التي تحمل سعرات حرارية عالية، ما يؤثر بالسلب على الجانب البدنى.

وحدد الجهاز الفني، بالاشتراك مع الجهاز الطبي، برنامجاً غذائياً للاعبين يتم اتباعه خلال إجازة عيد الفطر حتى يتمكنوا من الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية، كما تم تحديد برنامج تدريبى للاعبين يتم القيام به خلال تواجدهم في المنزل، لاسيما أن الفريق سيعود للتدريبات ليستعد لمواجهة إنبى المقرر لها الثلاثاء 10 مايو.

فى سياق آخر، كان مصدر داخل إدارة نادي الزمالك كشف عن قيام مسئولي النادي بمراقبة ما يقرب من 10 لاعبين من اندية بالدورى المصري تمهيدا للتفاوض معهم للانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق عقب رفع الإيقاف عن الزمالك .