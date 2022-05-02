شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. موسيمانى لشيكابالا قبل القمة 122: "مش هتعملها مرة ثالثة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سبق لمحمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وسجل هدفين فى مرمى الأهلى بنفس الطريقة التى يتبعها، حيث يستحوذ على الكرة ويتخذ خطوتين من جانب الملعب نحو منطقة الجزاء، ثم يسجلها فى الزاوية البعيدة للمرمى.

وقبل المباراة الثالثة التى كانت ستجمع القطبين فى مباراة القمة 122، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، دار حديث بين اللاعب وبيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى.

وكشف شيكابالا عن كواليس الحديث الذى دار مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، قبل انطلاق القمة 122، لافتًا إلى أن موسيمانى كان يتحدث معه عن هدفه الذى سجله فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ثم سجل هدفًا مثله فى مواجهة الدورى، وقال له موسيمانى: "مش هتعملها مرة ثالثة".

وأضاف الفهد الأسمر، أنه يُكن كل التقدير والاحترام لموسيمانى، خاصة أنه مدرب كفء، وسبق أن جمعتهم مباريات عديدة، لافتًا إلا أن العلاقة خارج الملعب مختلفة عن وقت المباراة.