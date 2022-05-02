بسبب تصرف غريب.. نجم إيفرتون قد يواجه عقوبات شديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يواجه النجم البرازيلي ريتشارليسون تحقيقا من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، على إثر احتفاله بهدف اللقاء الوحيد لفريقه إيفرتون أمام تشلسي في الدقيقة 46.



وبعد تسجيل ريتشارليسون هدف المباراة في مرمى تشلسي، ألقت جماهير إيفرتون شعلة دخانية "شمروخ" قرب اللاعب، تعبيرا على الاحتفال بالهدف.

ومن فرط حماسه، التقط النجم البرازيلي "الشمروخ" وأعاد رميه على الجماهير بقوة، ولم يكشف حتى الآن إذا ما تسببت الشعلة بإصابة أحد من الجماهير.

ووفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فتح تحقيقا في الواقعة، مستندا على اللقطات وعلى تقرير حكم اللقاء روب فريند.

وتوقعت المصادر أن يتم معاقبة ريتشارليسون بالحرمان من المشاركة 3 مباريات بالدوري، في جولات الحسم الأخيرة.

وقال متحدث باسم إيفرتون: "سننظر في الأمر، لكن بقدر ما نشعر بالقلق، كان ريتشارليسون يحاول التخلص من المقذوف بعيدا عن الأرض".

وسيمثل غياب ريتشارليسون ضربة قوية لإيفرتون، الذي ينافس على البقاء وتجنب الهبوط، كون الدولي البرازيلي هو نجم الفريق الأول.

وساهم هدف ريتشارليسون بإحياء آمال إيفرتون بالبقاء وتفادي توديع دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 68 عاما بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ18، متأخرا بفارق نقطتين عن بيرنلي وليدز يونايتد السادس عشر والسابع عشر تواليا، لكنه خاض مباراة أقل منهما.